Не в этот раз: Конгресс отложил очередную резолюцию об импичменте Трампа Палата представителей Конгресса США не стала даже рассматривать резолюцию об импи.
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