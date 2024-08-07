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«Мы пытались жить мирно в течение 2 лет, теперь начинается война», — Илон Маск подал антимонопольный иск против GARM

«Мы пытались жить мирно в течение 2 лет, теперь начинается война», — Илон Маск подал антимонопольный иск против GARM

Компания X Илона Маска подал антимонопольный иск против промышленной группы, представляющей многочисленные мировые бренды, включая рекламодателей социальной сети, обвинив ее в сговоре с целью лишить X миллиардов долларов.

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