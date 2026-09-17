MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

152 подписчика

«Хожу с охраной»: выигравшая суд у Сороки Мария Миронова рассказала о проблеме

«Хожу с охраной»: выигравшая суд у Сороки Мария Миронова рассказала о проблеме

Народная артистка России Мария Миронова, лауреат премий «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот», известная по ролям в фильмах «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Свадьба», «Холоп», «Салют 7», «Статский советник» и другим, выиграла суд у актёра Андрея Сороки, с которым в разводе уже три года .

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым