«Хожу с охраной»: выигравшая суд у Сороки Мария Миронова рассказала о проблеме

Народная артистка России Мария Миронова, лауреат премий «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот», известная по ролям в фильмах «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Свадьба», «Холоп», «Салют 7», «Статский советник» и другим, выиграла суд у актёра Андрея Сороки, с которым в разводе уже три года .