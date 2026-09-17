«Хожу с охраной»: выигравшая суд у Сороки Мария Миронова рассказала о проблеме

Народная артистка России Мария Миронова, лауреат премий «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот», известная по ролям в фильмах «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Свадьба», «Холоп», «Салют 7», «Статский советник» и другим, выиграла суд у актёра Андрея Сороки, с которым в разводе уже три года .
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