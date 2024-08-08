Исторические напёрстки Как военного корреспондента Евгения Поддубного хоронили Можно было дальше заголовка ничего не писать, пытливый Читатель мог найти в Сети хронологию вчерашнего шабаша пресловутого «военкурятника», устроивших поправляющему здоровье Евгеньеичу пышные похороны с пронизывающими душу некрологами.
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