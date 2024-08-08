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Славянская доктрина

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Как военного корреспондента Евгения Поддубного хоронили

Как военного корреспондента Евгения Поддубного хоронили

Исторические напёрстки Как военного корреспондента Евгения Поддубного хоронили Можно было дальше заголовка ничего не писать, пытливый Читатель мог найти в Сети хронологию вчерашнего шабаша пресловутого «военкурятника», устроивших поправляющему здоровье Евгеньеичу пышные похороны с пронизывающими душу некрологами.

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