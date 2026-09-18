Орловцев ждёт 11-дневная новогодняя передышка в 2027 году

Михаил Мишустин утвердил праздничный календарь на 2027 год. Премьер-министр России подписал постановление, которое определило, как жители страны будут отдыхать в 2027 году.
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