Казселезащита проверила с воздуха потенциально опасные озера в Алматинской области

21 мая текущего года специалисты ГУ «Казселезащита» совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям Алматинской области провели аэровизуальный осмотр прорывоопасных моренных озер и потенциально селеопасных районов для оценки текущего уровня риска природных чрезвычайных ситуаций, передает inAlmaty.
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