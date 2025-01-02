Новая автомобильная техника поступила в подразделение военной автоинспекции 201-й военной базы в Таджикистане

Автомобиль предназначен для перевозки военнослужащих в труднопроходимой местности и оснащен специальным оборудованием, которое позволит дежурному военному автоинспектору контролировать скоростной режим на дорогах, местоположение всех патрульных автомобилей, их скорость при сопровождении воинских колонн, а также время выезда, остановок и расход горючего.