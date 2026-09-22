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Шняги.Нет

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Кадры, от которых мурашки по коже

Кадры, от которых мурашки по коже

Старые снимки обладают странной силой — они и восхищают, и сбивают с толку. Порой начинает казаться, будто человечество постепенно теряет рассудок.

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