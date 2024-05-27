Разбитые руки, ранняя старость, негласный запрет работать "на виду" - как живут женщины в Чечне. Напомню, я провела там шесть дней

Елена Львовна

смешно то что сейчас об этом пишут как о чем-то необычном. А мы так всю жизнь жили. И слово "смешно" упомянуто не в том контексте, как Вам показалось. "Смешно" что это сейчас преподносится как нечто необычное, типа никогда такого не было.... БЫЛО! Всегда было , есть и будет. К сведению, я русская.