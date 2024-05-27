Разбитые руки, ранняя старость, негласный запрет работать "на виду" - как живут женщины в Чечне. Напомню, я провела там шесть дней
Дело Лии Заурбековой, 19-летней девушки, которая обратилась в московскую полицию с просьбой не выдавать ее родственникам, так как не хочет жить в Чечне.
Комментарии
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Что же тут смешного? Очень грустно.
смешно то что сейчас об этом пишут как о чем-то необычном. А мы так всю жизнь жили. И слово "смешно" упомянуто не в том контексте, как Вам показалось. "Смешно" что это сейчас преподносится как нечто необычное, типа никогда такого не было.... БЫЛО! Всегда было , есть и будет. К сведению, я русская.
То, что там происходит совсем не смешно. А то, что многие не знают таких подробностей, так не все живут или жили на Кавказе. Даже туристические поездки или просто отдых не раскрывают всех подробностей.
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