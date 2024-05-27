ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Разбитые руки, ранняя старость, негласный запрет работать "на виду" - как живут женщины в Чечне. Напомню, я провела там шесть дней

Разбитые руки, ранняя старость, негласный запрет работать "на виду" - как живут женщины в Чечне. Напомню, я провела там шесть дней

    Дело Лии Заурбековой, 19-летней девушки, которая обратилась в московскую полицию с просьбой не выдавать ее родственникам, так как не хочет жить в Чечне.

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Комментарии
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Элина Морозова
Что  же тут смешного? Очень грустно.
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9 час.
Елена Львовна
смешно то что сейчас об этом пишут как о чем-то необычном. А мы так всю жизнь жили. И слово &quot;смешно&quot; упомянуто не в том контексте, как Вам показалось. &quot;Смешно&quot; что это сейчас преподносится как нечто необычное, типа никогда такого не было.... БЫЛО! Всегда было , есть и будет.  К сведению, я русская.
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8 час.
Элина Морозова
То, что там происходит совсем не смешно. А то, что многие не знают  таких подробностей, так не все живут или  жили на Кавказе. Даже туристические поездки или просто отдых не раскрывают  всех подробностей.
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8 час.

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