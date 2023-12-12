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В Росгвардии рассказали о необходимом количестве сотрудников для охраны всех школ России

В Росгвардии рассказали о необходимом количестве сотрудников для охраны всех школ России

Минпросвещения прорабатывало этот вопрос два года.В Росгвардии рассказали о необходимом количестве сотрудников для охраны всех школ России, Минпросвещения прорабатывало этот вопрос два года, сообщает Москва 24.

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