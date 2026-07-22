Рецидивистку-наркодилершу задержали в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Около 20 свертков с метадоном нашли у рецидивистки в Москве. Женщина обзавелась судимостью за продажу наркотиков, но не стала изменять своим привычкам и продолжила нарушать законы.
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