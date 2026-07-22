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Рецидивистку-наркодилершу задержали в Москве

Рецидивистку-наркодилершу задержали в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Около 20 свертков с метадоном нашли у рецидивистки в Москве. Женщина обзавелась судимостью за продажу наркотиков, но не стала изменять своим привычкам и продолжила нарушать законы.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Пожизненное им нужно давать, а не годы... А еще лучше бы расстрелять... Тем более, рецидивистка, уже была судима за наркоту, т.е., она НЕИСПРАВИМА... Пропащая!!
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