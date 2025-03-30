Европа нашла альтернативу размещению крупных группировок войск на Украине

В Европе стали больше рассматривать размещение на Украине морских и воздушных сил. Это связано с ограничениями развертывания крупных войск на территории страны, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на двух дипломатов.
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