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Политика как она есть

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Европа нашла альтернативу размещению крупных группировок войск на Украине

Европа нашла альтернативу размещению крупных группировок войск на Украине

В Европе стали больше рассматривать размещение на Украине морских и воздушных сил. Это связано с ограничениями развертывания крупных войск на территории страны, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на двух дипломатов.

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