Врач Вишнякова: гематоген не спасет от дефицита железа

Гематоген может быть дополнительным источником железа, однако заменить им лечение анемии нельзя. Кроме того, состав таких батончиков различается, а некоторые из них по пищевой ценности мало отличаются от обычных сладостей.
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