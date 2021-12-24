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Полицейский Дед Мороз из Приморского края подарил воспитанникам детского дома новогоднюю сказку на льду

В рамках ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» начальник Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Олег Стефанков, сотрудники Управления по работе с личным составом, подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Приморскому краю и пресс-служба УМВД Приморья организовали для воспитанников Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 2 города Владивостока новогоднюю ёлку на льду «Фетисов Арены».

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