Великие тени ис...
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Великие тени истории

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Про грамотных колонизаторов и некомпетентных оккупантов

Про грамотных колонизаторов и некомпетентных оккупантов

Всё-таки русские - никудышные, никуда не годные оккупанты. Неумелые, лишенные того самого оккупационного таланта, который приводит  оккупированных в неистовство, вызывая у них сервильность, преклонение, угодливость и желание продлить оккупацию  навечно.

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