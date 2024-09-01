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В Петербурге упавшее дерево убило мужчину

В Петербурге упавшее дерево убило мужчину

Сосна раздавила человека прямо во время ужина в зоне фуд-корта на Крестовском. На Крестовском острове в Петербурге на стол в зоне фуд-корта, где обедали посетители, упала сосна и насмерть придавила мужчину.

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