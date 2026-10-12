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ВК Пресс

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«Зенит» сместил «Краснодар» с первого места

«Зенит» сместил «Краснодар» с первого места

В первом тайме «Краснодар» вообще нельзя было узнать. «Быки» завязли в единоборствах. Комбинационная игра у хозяев поля совершенно не получалась.

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