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Сотрудники Экспертно-криминалистического центра МВД по РСО-Алания побывали в лагере «Патриот-2022»

Сотрудники Экспертно-криминалистического центра МВД по РСО-Алания побывали в лагере «Патриот-2022»

Ежедневно для ребят, находящихся в лагере «Патриот» проводятся различные мероприятия: экскурсии, игры, встречи с интересными людьми, всевозможные мастер-классы.

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