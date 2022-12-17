Петр Ян сделал прогноз на бой Царукян – Исмагулов: «Дамир будет много двигаться и контратаковать»

Экс-чемпион UFC Петр Ян сделал прогноз на бой Армана Царукяна и Дамира Исмагулова: «Бой Царукяна с Исмагуловым будет очень интересным.

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