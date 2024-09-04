Производство меда в Иракском Курдистане резко упало

Производство меда в районе Амадия в северном Дохуке в Иракском Курдистане сократилось почти на 50% из-за продолжающегося конфликта между турецкими войсками и Рабочей партией Курдистана (РПК), 4 сентября сообщает Shafaq News со ссылкой на местную ассоциацию пчеловодов.