Игорь Ляхов отреагировал на вопросы о строительстве многоэтажки у школы №36 в Заднепровье

Спикер парламента региона также включился в решение ряда проблем, в том числе с отсутствием аптеки в большом районе Смоленска Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов взял в работу обращение граждан по запланированному строительству многоквартирного жилого дома в непосредственной близости с 36-й школой Смоленска.