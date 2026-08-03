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Zero Hedge

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$400 Billion Pharma Megadeal? Jefferies Calls Potential AstraZeneca-Bristol Myers Merger A "Head Scratcher"

$400 Billion Pharma Megadeal? Jefferies Calls Potential AstraZeneca-Bristol Myers Merger A "Head Scratcher"

$400 Billion Pharma Megadeal? Jefferies Calls Potential AstraZeneca-Bristol Myers Merger A "Head Scratcher" The Financial Times reported overnight that AstraZeneca has explored acquiring Bristol Myers Squibb in a potential megadeal that would create one of the world's largest drugmakers, with a combined market capitalization of nearly $400 billion.

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