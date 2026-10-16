“After being called a ‘weasel’ who should ‘shut his mouth’ by Vice President JD Vance, Michigan Democratic Senate nominee Abdul El-Sayed said he was something else instead,” CBS News reports.
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