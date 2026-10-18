Telegram began transferring user data to the American authorities. This is reported by Estadio. According to the published court documents, the messenger provided basic information to American law enforcement agencies about one user named Mahmoud Almohtadi, who is accused of involvement in the attack on Israel on October 7, 2023.
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