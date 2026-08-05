Павел Табаков и Софья Синицына вместе отметили шестилетие дочери

Дочери Павла Табакова и Софьи Синицыной Мие исполнилось шесть лет. По такому случаю 31-летние родители девочки устроили семейный праздник в одном из столичных ресторанов, а позже показали фото с именинницей в соцсетях.
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