Небензя: теракт в Севастополе будет обсуждаться на заседании СБ ООН в июле

Обстрел гражданской инфраструктуры Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, будет обсуждаться на следующем заседании Совбеза ООН в июле.
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