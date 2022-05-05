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Из подвалов "Азовстали" спаслись не все: Источник сообщил о сотнях заложников боевиков

Из подвалов "Азовстали" спаслись не все: Источник сообщил о сотнях заложников боевиков

Ранее из металлургического комбината в Мариуполе "Азовсталь" русские военные, участвующие в спецоперации на Украине, смогли спасти и вывезти свыше сотни мирных граждан, которых удерживали в подвалах завода украинские боевики и иностранные наёмники.

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