Центр безопасности дорожного движения назвал участки во Владимирской области, где с 19 по 25 октября будут работать мобильные комплексы фиксации скорости — в том числе на трассах М-7 «Волга», Р-132 «Золотое кольцо» и на улице Добросельской во Владимире.