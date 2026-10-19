Центр безопасности дорожного движения назвал участки во Владимирской области, где с 19 по 25 октября будут работать мобильные комплексы фиксации скорости — в том числе на трассах М-7 «Волга», Р-132 «Золотое кольцо» и на улице Добросельской во Владимире.
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