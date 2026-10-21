Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф собирается обсудить в России предложения, касающиеся украинского урегулирования, речь идёт об идее провести переговоры между РФ, США, киевским режимом и другими участниками, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го израильского телеканала Барак Равид со ссылкой на источники.