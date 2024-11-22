Юнус с братьями пытался поставить русского на колени. Мама просит о помощи. Флешмоб "Выруби белого" продолжается?

Иван Петров

Аналогично, коллега. Подобные новости и у меня вызывают волну негодования и ненависти. Особенно, когда нет никаких шагов со стороны представителей закона и руководства школы. Только калечить придется не только зверят, но и тех кто их выплюхнул на этот свет. А лучше уничтожить физически. Этим животным что-то объяснять бесполезно.