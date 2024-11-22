Театр абсурда
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Театр абсурда

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Юнус с братьями пытался поставить русского на колени. Мама просит о помощи. Флешмоб "Выруби белого" продолжается?

Юнус с братьями пытался поставить русского на колени. Мама просит о помощи. Флешмоб "Выруби белого" продолжается?

Царьград freepik.com В одной из школ Калининграда между детьми завязался спор, который перерос в разборки с применением физической силы.

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Комментарии
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Леонид Руси
Мы обучаем, даём образование, лечим и даём работу... будущим террористам, диверсантам и шпионам... Невозможно из чурки сделать человека... только буратину...
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9 час.
Иван Петров
Аналогично, коллега. Подобные новости и у меня вызывают волну негодования и ненависти. Особенно, когда нет никаких шагов со стороны представителей закона и руководства школы. Только калечить придется не только зверят, но и тех кто их выплюхнул на этот свет.  А лучше уничтожить физически. Этим животным что-то объяснять бесполезно.
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4 час.
Иван Петров
Вот так и придется вести боевые действия внутри страны, от орды оголтелой чуркотни и прикрывающей её коррумпированной власти. Мы на пороге этого, иначе нас пришлые уничтожат.
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4 час.

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