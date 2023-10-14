Времена года в Молдове

Ранее портал Moldovenii.md уже рассказывал о своеобразии молдавской природы в разные времена года. За истекшее время было совершено немало новых поездок, описано новых туристических маршрутов, рассказано о памятниках природы, о городах и селах страны.
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