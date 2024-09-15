«Переоценка» криптовалют со стороны SEC обошлась мелким инвесторам в $15 миллиардов

Известный криптоадвокат Джон Дитон, баллотирующийся в Сенат, обрушился с критикой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), обвинив регулятора в чрезмерном вмешательстве в криптоиндустрию и причинении значительных финансовых потерь розничным инвесторам.
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