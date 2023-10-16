В России подорожает пиво: каким ценником хотят напугать недобросовестных потребителей

Минимальные розничные цены на слабоалкогольную продукцию, вполне могут стать механизмом, который снизит желание недобросовестных потребителей собираться в таких якобы общепитах в ночное время и нарушать покой горожан, поясняют в ведомстве.
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