Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Портников «рассекретил» украинцам ультиматум Путина Трампу

Портников «рассекретил» украинцам ультиматум Путина Трампу

Президент России Владимир Путин дал четкий сигнал американскому коллеге Дональду Трампу, что долгосрочный мир возможен только на условиях Москвы, которые предусматривают передачу Украины в безоговорочную сферу влияния России, заявил украинский журналист Виталий Портников.

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Комментарии
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Коська
И почему этот &quot;высокопрофессиональный и восстребованный&quot; пидараст - журналист ( в данном случае пидараст это не оскарбление, это он сам признает, что полюбляет это дело до визга) до сегодняшнего момента не на фронте, А-А-А???
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