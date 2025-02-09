Портников «рассекретил» украинцам ультиматум Путина Трампу

Президент России Владимир Путин дал четкий сигнал американскому коллеге Дональду Трампу, что долгосрочный мир возможен только на условиях Москвы, которые предусматривают передачу Украины в безоговорочную сферу влияния России, заявил украинский журналист Виталий Портников.
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