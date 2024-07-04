Кризис во Франции! Олимпиада Парижа под угрозой: Макрон пугает гражданской войной

Причиной этого стало внутриполитическое напряжение во Франции, обусловленное предстоящими выборами в Парламент и заявлением президента Макрона о возможной гражданской войне в случае поражения его политических оппонентов.
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