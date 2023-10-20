RS: Пути к военной победе для Украины не существует

Украине не под силу одержать победу в противостоянии с Россией, несмотря на все затраты западных стран и количество отправленных Киеву средств, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своей статье для издания Responsible Statecraft.
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