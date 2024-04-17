МАЗ-543: по стопам легенды МАЗ-543 МАЗ военного назначения Мировую известность автомобильной конструкторской школе СССР принесли немало машин, но особое место среди них занимают тяжеловозы из Минска.
МАЗ-543: по стопам легенды
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Юрий Ильинов
Крупные промышленные корпорации массово бегут из Германии в Польшу Крупные немецкие корпорации в срочном порядке переносят свое производство в Польшу. Об этом сообщает издание Gazeta. В публикации отмечается, что речь идет о таких промышленных гигантах, как Miele, Mercedes и Umicore. Европейская пресса уже всерьез пишет о том, что в ближайшее время именно Польша может стать новым промышленным локомотивом Европы. Флагманские немецкие промышленные компании переезжают в соседнюю страну на востоке – пишет колумнист Катажина Венжик в издающейся в Швейцарии немецкоязычной ежедневной газете Neue Zürcher Zeitung. Она напоминает, что одной из «сбежавших» фирм является крупный производитель стиральных машин Miele. При этом в компании подчеркивают, что основной причиной смены юрисдикции стали высокие цены на энергоносители. Впрочем, как поясняют в корпорации, дело не только в этом. Цены на энергоносители слишком высоки, спрос низок, очень много бюрократии и недостаточно инфраструктуры – озвучивают представители Miele весь список причин, повлиявших на принятие решения о переносе производства в Польшу. В публикациях европейских СМИ называются и другие крупные компании, которые решились на переезд в Восточную Европу. В частности, упоминается также производитель автомобильных запчастей Valeo, который принял решение перенести производство из Баварии в Польшу, и производитель аккумуляторных батарей Umicore. Кроме того, в особой экономической зоне на западе Польши уже строит завод по производству электрогрузовиков компания Mercedes. Напомним, цены на энергоносители в Германии повысились после присоединения страны к санкциям против России.
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15 час.
Юрий Ильинов
Проклятое место: рядом с врезавшимися Leopard 2 продолжают гибнуть боевики ВСУ Для боевиков ВСУ все больше мест в зоне боевых действий становятся по-настоящему проклятыми: там они постоянно несут ощутимые потери. Одним из таких является район Работино на Запорожском направлении. Там есть точка, где столкнулись, а потом сгорели два танка Leopard 2А4 немецкого производства. Рядом с ними находится поврежденный гусеничный бронетранспортер YPR-765, поставленный из Нидерландов. https://vk.com/video-107986197_456241700 Кроме возможной гибели танкистов, экипажа и десанта противника, позже здесь произошел случай, ставший уже типичным для вооруженных формирований киевского режима. Один из вэсэушников по неизвестной причине расправился со своим "побратимом", застрелив его. Это произошло на виду у висевшего над ними российского разведывательного дрона. Теперь стало известно, что у этих же танков минами была накрыта группа солдат противника, пытавшихся совершить ротацию. По неподтвержденным данным, никому из них спастись не удалось.
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7 час.
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