МАЗ-543: по стопам легенды

Юрий Ильинов

Крупные промышленные корпорации массово бегут из Германии в Польшу Крупные немецкие корпорации в срочном порядке переносят свое производство в Польшу. Об этом сообщает издание Gazeta. В публикации отмечается, что речь идет о таких промышленных гигантах, как Miele, Mercedes и Umicore. Европейская пресса уже всерьез пишет о том, что в ближайшее время именно Польша может стать новым промышленным локомотивом Европы. Флагманские немецкие промышленные компании переезжают в соседнюю страну на востоке – пишет колумнист Катажина Венжик в издающейся в Швейцарии немецкоязычной ежедневной газете Neue Zürcher Zeitung. Она напоминает, что одной из «сбежавших» фирм является крупный производитель стиральных машин Miele. При этом в компании подчеркивают, что основной причиной смены юрисдикции стали высокие цены на энергоносители. Впрочем, как поясняют в корпорации, дело не только в этом. Цены на энергоносители слишком высоки, спрос низок, очень много бюрократии и недостаточно инфраструктуры – озвучивают представители Miele весь список причин, повлиявших на принятие решения о переносе производства в Польшу. В публикациях европейских СМИ называются и другие крупные компании, которые решились на переезд в Восточную Европу. В частности, упоминается также производитель автомобильных запчастей Valeo, который принял решение перенести производство из Баварии в Польшу, и производитель аккумуляторных батарей Umicore. Кроме того, в особой экономической зоне на западе Польши уже строит завод по производству электрогрузовиков компания Mercedes. Напомним, цены на энергоносители в Германии повысились после присоединения страны к санкциям против России.