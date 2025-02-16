Прогноз погоды в Крыму на 16 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 16 февраляВ Симферополе -3 и пасмурноВ Севастополе -1 и небольшой снегВ Евпатории -1 и пасмурноВ Черноморском -2 и пасмурноВ Джанкое -2 и пасмурноВ Ялте +2 и снегВ Алуште +2 и небольшой снегВ Керчи -3 и пасмурноВ Армянске -2 и пасмурноВ Красноперекопс.