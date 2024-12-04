В Приморье в 2025 году планируют построить центр подготовки снайперов "Восток"

Под Владивостоком планируется построить центр подготовки снайперов "Восток". Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает РИА Новости.
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