Освобождение Курской области: детали победной операции армии России

РИА Новости/Сергей Бобылев Важно вспомнить историю, она действительно повторяется. Именно победа Советского Союза над гитлеровской Германией в Курской битве в 1943 году привела к коренному перелому в Великой Отечественной и окончательно закрепила стратегическую инициативу нашей страны.