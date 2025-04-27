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Освобождение Курской области: детали победной операции армии России

Освобождение Курской области: детали победной операции армии России

РИА Новости/Сергей Бобылев Важно вспомнить историю, она действительно повторяется. Именно победа Советского Союза над гитлеровской Германией в Курской битве в 1943 году привела к коренному перелому в Великой Отечественной и окончательно закрепила стратегическую инициативу нашей страны.

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