Табличка «Покупайте биткоин», связанная с министром финансов Джанет Йеллен, выставлена на аукцион

По сообщению Bloomberg, табличка с надписью "Покупай биткойны", которую в 2017 году позади Джанет Йеллен во время выступления в Конгрессе в 2017 году держал Кристиан Лангалис, была выставлена на онлайн-аукционе.
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