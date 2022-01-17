«МК»: Нурсултан Назарбаев побывал в родном селе и вылетел в Эмираты

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, о местонахождении которого нет достоверных сведений более недели, посетил родное село Шамалган под Алма-Атой в промежутке с 2 по 3 января, навестил заболевшего брата и вылетел оттуда в ОАЭ.