«МК»: Нурсултан Назарбаев побывал в родном селе и вылетел в Эмираты

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, о местонахождении которого нет достоверных сведений более недели, посетил родное село Шамалган под Алма-Атой в промежутке с 2 по 3 января, навестил заболевшего брата и вылетел оттуда в ОАЭ.
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