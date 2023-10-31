Депутат Бессараб: Социальные выплаты в 2024 году вырастут на 7,5%

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поделилась информацией о том, что в следующем году все социальные выплаты на территории Российской Федерации возрастут на 7,5%.
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