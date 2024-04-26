Кобзон о Жванецком и Пугачевой. Из книги " Как перед Богом"

Кобзон - настоящий честный певец Всегда пел вживую и к периферийным концертам относился как кремлёвским И Жван не чёта ему, как человек и как артист язвительного слова, двух, трехсмысленного смысла и не для Райкина, а против нашего, простого добродушия и терпения ко всему

Леонид Руси

Кобзон... Дева знак умный, и человек он порядочный. Пугачёва... Овен... первое воплощение, дура и клоун. Жванецкий... Рыбы, 12 - е воплощение, но все водяные знаки, Рыбы, скорпионы и Раки, это критики. А критик... ради красного словца не пожалеет и отца. Что там Кобзон... Я сам слышал слова Жванецкого... - Я бы всё разрушил и построил всё новое... Ничего не напоминает...? Мы наш, мы новый мир построим... И потом... евреи недолюбливали Кобзона за то, что он был русским патриотом... Поэтому Жванецкий прогнулся перед мишпухой... что он не такой, что он наш, еврейский сионист... По сути предал друга, иуда...