Медвежий угол
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Медвежий угол

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Кобзон о Жванецком и Пугачевой. Из книги " Как перед Богом"

Кобзон о Жванецком и Пугачевой. Из книги " Как перед Богом"

  По событиям в Одессе Я думаю, что в Одессе у Кобзона ничего не получилось, потому что Жванецкий на стороне Пугачёвой в этом конфликте, он давно с ней дружит:  http://www.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Кобзон - настоящий честный певец Всегда пел вживую и к периферийным концертам относился как кремлёвским И Жван не чёта ему, как человек и как артист язвительного слова, двух, трехсмысленного смысла и не для Райкина, а против нашего, простого добродушия и терпения ко всему
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2 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
жид он и есть жид!!
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1 час.
Леонид Руси
Кобзон... Дева знак умный, и человек он порядочный. Пугачёва... Овен... первое воплощение, дура и клоун. Жванецкий... Рыбы, 12 - е воплощение, но все водяные знаки, Рыбы, скорпионы и Раки, это критики. А критик... ради красного словца не пожалеет и отца. Что там Кобзон... Я сам слышал слова Жванецкого... - Я бы всё разрушил и построил всё новое... Ничего не напоминает...? Мы наш, мы новый мир построим... И потом... евреи недолюбливали Кобзона за то, что он был русским патриотом... Поэтому Жванецкий прогнулся перед мишпухой... что он не такой, что он наш, еврейский сионист... По сути предал друга, иуда...
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55 мин.

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