В Омской области 8-летней девочке вновь пришло уведомление о чужих долгах

Нелепая история с 8-летней девочкой должницей в Омской области продолжается. Судебные приставы вновь прислали на её имя чужие долги, рассказала мама девочки в соцсети «ВКонтакте».
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