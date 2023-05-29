Эрдоган бросает вызов прогнозам о политической кончине накануне второго тура выборов в Турции

Президент Тайип Эрдоган бросил вызов прогнозам о своей политической кончине на выборах в Турции, сплотив избирателей мощной смесью религиозного консерватизма и национализма, которая, похоже, продлит его правление на третье десятилетие в воскресенье.
Президент Тайип Эрдоган бросил вызов прогнозам о своей политической кончине на выборах в Турции, сплотив избирателей мощной смесью религиозного консерватизма и национализма, которая, похоже, продлит его правление на третье десятилетие в воскресенье.
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