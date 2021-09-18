Ванилла SU

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Высшее сожаление о жизни умирающих пациентов больницы

Высшее сожаление о жизни умирающих пациентов больницы

Бронни Уэр - медсестра в Австралии. Она провела более десяти лет, консультируя умирающих людей. За этот промежуток времени она начала записывать главные сожаления, которые люди испытывают на смертном одре.

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