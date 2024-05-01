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Гути собрал идеального футболиста: правая нога Роналду, левая нога Гути, талант Месси, скорость Винисиуса, интеллект Крооса

– Левая нога? – Моя. – Правая нога? – Криштиану Роналду. – Сила? – Роналдо. – Скорость? – Винисиус Жуниор.

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