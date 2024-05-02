В России могут отменить штраф за тонировку передних боковых стекол

В Государственную Думу был представлен законопроект, который отменяет штрафы за тонировку передних боковых стекол, если процент светопропускания не менее 50% от установленного техническим регламентом показателя .
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