Женщина в ярко-бирюзовых сапогах пропала в Новосибирске

В Сети появилась ориентировка на пропавшую 30-летнюю девушку из Калининского района. 30-летняя Аксиния Шемякина (Решетникова) исчезла 30 октября в Калининском районе Новосибирска, в этот день она вышла из дома и не вернулась.
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